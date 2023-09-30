◆関東大学女子駅伝（３０日、千葉・印西市、千葉ニュータウン周回コース＝６区間３４・４キロ）

大東大が１時間５２分２５秒で５大会ぶり４回目の優勝。全日本大学女子駅伝（１０月２９日、仙台市＝報知新聞社後援）で悲願の初優勝に向け、順調な駅伝シーズンのスタートを切った。大東大のほか、２位・城西大、３位・日体大と途中棄権に終わった拓大は前年大会８位以内によるシードで、４位・玉川大、５位・中大、６位・順大は、関東地区からの推薦校として今年の出場権を獲得した。５０００メートルの平均タイム上位校６校を含む、全出場校は１０月上旬に発表される。

大東大は２区の藤原唯奈（１年）で首位に浮上。最長区間の３区（８・６キロ）は、２週間前の日本学生対校選手権１万万メートルを制した留学生のサラ・ワンジル（１年）が、同大会以降の疲れが取れない影響で本来の走りではなかったが区間２位で粘ると、４区以降は蔦野萌々香、５区の野田真理耶（ともに１年）、６区の四元桃奈（３年）と全員が区間新記録の力走で圧倒した。外園隆監督は「サラ（ワンジル）の調子が悪い中で、ほかの全員がしっかりレースを作ってくれた」と満面の笑みで振り返った。

今季はワンジルも含めた１年生が絶好調。過去、１１回出場のうち杜の都では、名城大の６連覇などもあり、２位が８回と届きそうで届いていない頂点だが、外園監督は「狙いに行くしかない。選手は自分の走りが分かっていると思うので、これから準備していきたい」とタイトル奪取に決意をにじませた。

▽総合順位 〈１〉大東大（吉井、藤原、ワンジル、蔦野、野田、四元）１時間５２分２５秒、〈２〉城西大 １時間５４分４２秒〈３〉日体大 １時間５５分２８秒〈４〉玉川大 １時間５５分４５秒〈５〉中大 １時間５５分５３秒〈６〉順大 １時間５５分５９秒〈７〉東農大 １時間５７分４３秒〈８〉東洋大 １時間５７分５８秒

▽区間賞

１区（４・３キロ）嶋田桃子（日体大）１３分３９秒

２区（３・０キロ）藤原唯奈（大東大）９分３０秒

３区（８・６キロ）小川陽香（立大）２８分２秒

４区（５・６キロ）蔦野萌々香（大東大）１８分１６秒

５区（７・３キロ）野田真理耶（大東大）２４分１３秒

６区（５・６キロ）四元桃奈（大東大）１８分２８秒