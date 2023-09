スペイン1部Rソシエダードの日本代表MF久保建英が、イングランド1部リバプールのエジプト代表FWモハメド・サラーの後任として名前が挙がっている。米経済誌「フォーブス」は29日、「サラーがリバプールを去るとき、誰が後継者になり得るか?」と題し、久保を取り上げている。

今夏、サウジアラビア1部アルイテハドからサラーに対して高額オファーがあった。リバプールはこれを拒否したが、次の移籍市場が開けば、再び獲得を狙うクラブが現れる可能性も。「実際、サラーはそう遠くないうちにサウジアラビアからまたオファーを受けると見られている」という。

報道によると、31歳のサラーとリバプールの契約は2025年夏まで。サラーが退団した場合、「攻撃陣にぽっかりと穴が空いてしまうため、史上最高の選手の1人の後継者を探さなければならない」と、久保の名前を挙げている。

「フォーブス」は、「久保なら様々な点でその条件に合致する」とし、今季リーグ全6試合出場で4得点を決めている22歳を高く評価。「飛躍的な成長を遂げている。技術とフィジカルを兼ね備え、クロップ監督の率いるチームにフィットする」と言及している。

同誌は、サラーを「クラブのレジェンド」と表現した上で、「退団は刻一刻と近づいているように見える」と見解を示す。25年の契約満了まで期間は残っているが、退団するときのために、「必ずしも新たな選手を獲得することを意味しないとしても、プランを練っておかなければならない」と、新たな戦力を見つけることを選択肢の一つとして伝えている。

【動画】シュート練習に励むリバプールの絶対的エース・サラー

