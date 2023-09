◆米大リーグ オリオールズ2―0レッドソックス(28日・ボルティモア=オリオール・パーク)

ア・リーグ東地区優勝にマジック「1」となっていたオリオールズが、レッドソックスに2―0で完封勝ち。2014年以来9年ぶり10度目の地区優勝を決めた。オリオールズは、1980年以来、球団6度目のシーズン100勝を達成。7月のトレードで、アスレチックスから移籍した藤浪晋太郎投手(29)は、出番がなかったが、移籍後28試合に登板し、2勝0敗2ホールド、2セーブ、防御率4・88で、渡米1年目で地区優勝を経験した。オリオールズは、来月7日(日本時間8日)に本拠地で始まる地区シリーズに臨む。

9回1死後、ブルペンの藤浪はグラウンドコートを脱いだ。最後の打者・ストーリーが三ゴロが倒れると、中継ぎ陣と抱き合い、そのままマウンドに一直線。両手を広げて歓喜の輪に飛び込み、ナインと喜びを分かち合った。

地区優勝のキャップとTシャツ姿で臨んだ2度目のシャンパンファイトに参加し「ポストシーズン(進出)もそうだけど、単純に地区優勝出来たことが嬉しい。皆、少し慣れた感じ。でも、何度やっても嬉しい」と美酒に酔った。

「オークランドからトレードされて、1年目から優勝できて凄くラッキーだと思います。皆が途中から来た自分を(チームに)入りやすいようにしてくれた。強くて、雰囲気がいいチームだと思う」

2万7543人が詰めかけた本拠地で、1980年以来となるシーズン100勝を刻んだ。7月1日にレイズに最大6・5ゲーム差をつけられたが、19日後に単独首位に逆転。公式戦3試合を残し地区優勝を決めた。低迷期を乗り越え、若い人材が開花。試合を重ねる毎に安定感を増し、昨年から90カード連続でスイープを許していないのは、大リーグ史上4度目という。敵将・コーラ監督は「皆ストライクゾーンを支配することに長け、個々のスイングの規律ではなく、チームとしての規律をしっかり守っている。マイナーから徹底的に教育され、チームの基盤を成しており、脱帽する」と賛辞を送った。

地区シリーズの本拠地開幕が確約され、公式戦終了後、6日間日程が空き、疲労の回復や怪我人の復調など、多くのアドバンテージがある。藤浪はこの日、出番はなかったが、試合前はブルペンで念入りな投球練習を行い、小振りなフットボールでキャッチボールを行うなどして調整し、出番に備えた。

「ここから、多分、計算されての登板になると思うし、しっかりいいピッチングをしたい。ワールドシリーズで優勝できるように、そこに1つでも貢献出来るように頑張りたい」と意気込む。

この日は内野席の最前列に殿堂入りのレジェンド、カル・リプケン氏の姿も。チームは26日に享年86歳で死去した殿堂入り・ブルックス・ロビンソン氏の背番号「5」の喪章をユニフォームの右肩につけて戦っており、プレーオフでも喪章を継続する。地元もOBも、期待を込めてその躍進を見守っている。

