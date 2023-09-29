【スプリンターズＳ】ナムラクレアは最内枠１枠１番、アグリは５枠９番

第５７回スプリンターズＳ・Ｇ１（１０月１日、中山競馬場・芝１２００メートル）の出走馬１６頭の枠順が２９日、決まった。キーンランドＣの覇者で初Ｇ１制覇を狙うナムラクレア（牝４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、最内枠の１枠１番に入った。セントウルＳ２着のアグリ（推す４歳、栗東・安田隆行厩舎、父カラヴァッジオ）は、５枠９番、一昨年の覇者ピクシーナイト（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父モーリス）は２枠３番となった。枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。

◆第５７回スプリンターズＳ・Ｇ１（１０月１日、中山競馬場・芝１２００メートル）

（１）ナムラクレア 浜中俊 ５６

（２）テイエムスパーダ 富田暁 ５６

（３）ピクシーナイト 戸崎圭太 ５８

（４）ナランフレグ 丸田恭介 ５８

（５）ウインマーベル 松山弘平 ５８

（６）ママコチャ 川田将雅 ５６

（７）オールアットワンス 石川裕紀人 ５６

（８）メイケイエール 池添謙一 ５６

（９）アグリ 横山典弘 ５８

（１０）マッドクール 坂井瑠星 ５８

（１１）ジュビリーヘッド 北村友一 ５８

（１２）ドルチェモア 西村淳也 ５６

（１３）ジャスパークローネ 団野大成 ５８

（１４）エイシンスポッター 角田大河 ５８

（１５）キミワクイーン 横山武史 ５６

（１６）モズメイメイ 武豊 ５４