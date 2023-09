◆ラグビーW杯フランス大会 1次リーグD組 日本―サモア(28日・トゥールーズ)

【トゥールーズ(フランス)28日=ペン・大谷翔太、大和田佳世、カメラ・石田順平】世界ランキング13位の日本が、1次リーグ突破に向け1勝1敗で並ぶ同12位サモアと対戦した。

日本は10―3で迎えた前半32分、リーチ・マイケル(BL東京)のトライでリードを広げた。自陣スクラムを起点に速いテンポでパスをつないで前進し、FBのレメキ・ロマノラヴァ(東葛)がビッグゲイン。チャンスをつくると敵陣22メートル内で右からパスで左に展開。SO松田力也からのパスを左サイドライン際で待ち構えていたフランカー、リーチががっちりキャッチし、そのままインゴール左隅に飛び込んでトライを決めた。SO松田力也(埼玉)もゴールを成功。17―3とした。リーチは10日のチリ戦に続いて今大会2本目のトライとなった。

その後、サモアのSHジョナサン・タウマテイネ、日本のフッカー・堀江翔太(埼玉)がイエローカードで10分間の一時退場となった後の38分に、サモアが敵陣でのモール攻撃で前進し、そのままフッカー、セイララ・ラムのトライが決まった。前半を終えて日本が17―8、サモアに9点のリードで折り返した。

◆W杯1次リーグ(L) 4組に分かれて、各組5チームが総当たり戦で争い、成績で上位2チームが決勝トーナメント(T)の準々決勝に進む。勝ち点は勝ち4、引き分け2、負け0。勝敗に関係なく4トライ以上と7点差以内の負けはボーナスポイントとして1点が加算される。日本は19年日本大会でロシア、アイルランド、サモア、スコットランドがいる1次LA組で4連勝し、首位で初の決勝T進出。準々決勝で南アフリカに敗れたが、日本史上初の8強入りとなった。

【動画】リードを広げるリーチのトライ!

Brilliance 🔥



Michael Leitch finished off the fantastic move for Japan's second try!#RWC2023 | #JPNvSAM pic.twitter.com/NHRpmhKspT