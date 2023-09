◆米大リーグ エンゼルス―レンジャーズ(27日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

元巨人でレンジャーズのホセ・アドリス・ガルシア外野手(30)が27日(日本時間28日)、敵地・エンゼルス戦に「4番・右翼」でスタメン出場し、2試合ぶりの本塁打となる38号を放った。

ガルシアは、初回2死一塁の1打席目に、左翼線へ適時打を放って先取点をゲット。1―0の3回2死走者なしで迎えた2打席目は、フルカウントからエンゼルスの先発右腕・キャニングの10球目の直球を中堅右に運んだ。打球速度108・1マイル(約173・0キロ)、飛距離407フィート(約124メートル)という一発だった。

本塁打王へ向けて驚異の追い上げを見せている。ア・リーグ本塁打王争いでは、9月ノーアーチで今季出場を終えたエンゼルス・大谷翔平投手(29)が44本塁打でトップ。6本差の38本で追っていたホワイトソックスのルイス・ロベルト外野手(26)は、左膝の負傷により10日間の負傷者リスト(IL)入りし、すでに今季の出場を終えた。この試合を含めてレンジャーズは残り5試合だが、4戦3発と追い上げているガルシアは、2位に並んで6本差に迫った。4位はこの日の敵地・ブルージェイズ戦で2発を放って37本塁打としたアーロン・ジャッジ外野手(31)。大谷とは残り4試合で7本差だ。

キューバ出身のガルシアは、16年途中に巨人入り。だが、1軍では4試合に出場して7打数無安打に終わり、8月途中に退団した。その後亡命して17年にカージナルス入りすると、18年にメジャーデビューして21試合に出場。20年にレンジャーズ入りし、21年に149試合に出場して一気にブレイクした。21年に31本塁打を放つと、22年は27本塁打。今季はオールスターにも21年以来2度目の出場し、ア・リーグ西地区首位を走るチームを引っ張っている。

◆ア・リーグ本塁打王争い

〈1〉44本 大谷翔平(エンゼルス) 今季出場せず

〈2〉38本 ロベルト(ホワイトソックス) 今季出場せず

〈2〉38本 ガルシア(レンジャーズ) 残り5試合

〈4〉37本 ジャッジ(ヤンキース) 残り4試合

【動画】大谷翔平に迫る!元巨人・ガルシアの豪快38号

