◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース(27日・トロント・ロジャーズ・センター)

昨季ア・リーグ新記録となる62本塁打を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(31)が27日(日本時間28日)、敵地でのブルージェイズ戦で36、37号と2本の本塁打を放ってトップのエンゼルス・大谷翔平との差を7本とした。

36号は4回だ。3回まで右腕ベリオスにパーフェクトに抑えられていたが、先頭のラメーヒューが四球で歩くとジャッジのバットが火を噴いた。外角へのシンカーをたたくと打球は角度22度、181キロという弾丸ライナーでブルペンに吸い込まれる飛距離120メートルの完璧弾となった。

7回に放った37号は大きな放物線を描いた。7回2死一塁で右腕リチャーズの内角チェンジアップをすくい上げると角度30度。181キロで飛び出し、左中間129メートル付近に着弾した。

ヤンキースは2016年以来となるポストシーズン進出こそなくなったが、1993年からの連続勝ち越しシーズンがかかっており、最後まで勝利に貪欲になっている。

【動画】ジャッジ、大谷翔平を猛追!この日2発目の37号

Aaron Judge visits the second deck for his second homer of the game. 😤 pic.twitter.com/R18DECFjV8