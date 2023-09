◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース(27日・トロント=ロジャーズ・センター)

昨季ア・リーグ新記録となる62本塁打を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(31)が27日(日本時間28日)、敵地でのブルージェイズ戦の4回に、右腕ベリオスから右翼スタンドに自身3試合ぶりとなる36号を放った。本塁打ランキングトップのエンゼルス・大谷翔平との差は8本となった。

3回までベリオスにパーフェクトに抑えられていたヤンキース。先頭のラメーヒューが四球で歩くとジャッジのバットが火を噴いた。外角へのシンカーをたたくと打球は角度22度、181キロという弾丸ライナーでブルペンに吸い込まれる、飛距離120メートルの完璧弾。ジャッジは一塁を回って打球方向に右手を挙げて嬉しそうにダイヤモンドを一周した。

ジャッジは25日のダイヤモンドバックス戦の7回、右中間ブルペンに向かって飛んだ本塁打性の打球を放ったが、中堅手トーマスの超美技によって36号は幻となっていた。27日は8月31日以来の休養日で出場しなかった。

チームは2016年以来となるポストシーズン進出こそなくなったが、1993年からの連続シーズン勝ち越しがかかっており、最後まで勝利を求め続ける。

【動画】大谷翔平と8本差!ジャッジの36号

Aaron Judge has 4 HR and 10 RBI in his last 5 games. pic.twitter.com/9jWItVyk10