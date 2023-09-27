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【２８日の予告先発】日本ハム・根本悠楓―ロッテ・種市篤暉、楽天・藤平尚真―オリックス・東晃平
2023年9月27日 21時30分
スポーツ報知
【パ・リーグ】
◆日本ハム・根本悠楓―ロッテ・種市篤暉（１８時・エスコンＦ）
◆楽天・藤平尚真―オリックス・東晃平（１８時・楽天モバイル）
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