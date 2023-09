◆米大リーグ エンゼルス―レンジャーズ(25日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

元巨人でレンジャーズのホセ・アドリス・ガルシア外野手(30)が25日(日本時間26日)、敵地・エンゼルス戦で6回1死走者なしの3打席目に37号ソロを放った。

大谷翔平投手(29)を猛追だ。右肘手術ですでに今季出場を終えているが、44本塁打でリーグ単独トップ。2位のロベルト(ホワイトソックス)は38本塁打の6本差で2位につけ、ガルシアも2試合連続弾の3位で猛追している。この試合を含めると今季の残りは7試合。どこまで記録を伸ばせるかに注目だ。

◆ア・リーグ本塁打王争い

〈1〉44本 大谷翔平(エンゼルス)

〈2〉38本 ロベルト(ホワイトソックス) 残り6試合

〈3〉37本 ガルシア(レンジャーズ) 残り7試合

〈4〉35本 ジャッジ(ヤンキース) 残り6試合

【動画】大谷を猛追!ガルシアが2戦連発37号

