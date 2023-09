◆米大リーグ ヤンキース―ダイヤモンドバックス(22日・ニューヨーク=ヤンキー・スタジアム)

昨季ア・リーグ新記録となる62本塁打を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「2番・右翼」でスタメン出場し、2打席目から3打席連続本塁打を放ち、35本塁打とした。

やはりこの男の爆発力は驚きだ。3回の2打席目に中堅へ33号3ランを放つと、5回の3打席目には右中間へ34号2ラン。7回の4打席目にも右翼へ35号ソロを放った。大谷翔平は44本塁打で今季の出場を終えたが、ジャッジがラストスパートをかけている。ヤンキースはこの試合が終わると、今季は残り8試合。9本差は絶望的と見られるが、ジャッジのパワーは侮れない。

ジャッジは今季、故障による離脱もあり、チーム154試合目で100試合目の出場。だが、135試合で44本塁打の大谷よりも、1試合当たりの本塁打数は上回っている。

【動画】ジャッジ、猛追!3打席連続の35号!!

.@TheJudge44 is the first @Yankees player EVER to have multiple 3-HR games in the same season! pic.twitter.com/h6RyTdNVCa