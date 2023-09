◆米大リーグ ナショナルズ―ブレーブス(22日・ワシントン=ナショナルズ・パーク)

すでにナ・リーグ東地区優勝を決めているブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手(25)が22日(日本時間23日)敵地でのナショナルズ戦に「1番・右翼」で先発出場し、初回の第1打席で、相手先発左腕のコービンから今季40号ソロを放った。これでメジャーでは5人目となるシーズン40本塁打、40盗塁をマークした。40号を打った時点で68盗塁をマークしており、40本塁打、60盗塁の達成はメジャー初の偉業となった。

フルカウントからの6球目、内角に来たスライダーを振り抜くと左翼へライナーで飛び込む一発を放った。ダイヤモンドを回りながら、胸を叩いたり、腕を横に広げて羽ばたく鳥のようなしぐさを見せ、生還すると天を仰いだ。地元中継局の実況は「ここまで自分の一発に喜びを表現している姿は、今日が一番かも。それほど40号までは自身にプレッシャーがあったんでしょう」と伝えた。

メジャーでアクーニャより先に40本塁打、40盗塁をマークしているのは、1988年のホセ・カンセコ、1996年のバリー・ボンズ、1998年のアレックス・ロドリゲス、2006年のアルフォンソ・ソリアーノ。これまで98年のロドリゲスが40本塁打以上の中で48盗塁したのが最多だった。

ブレーブスの公式インスタでは早速、偉業をたたえる投稿をアップ。「MVP!MVP!MVP!」と記されている。

40/40 club? Ronald Acuña Jr. has his sights set higher than that.



With this homer, he’s now just two steals away from 40/70. 👀 pic.twitter.com/5NyTtE94BX