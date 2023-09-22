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【オールカマー】枠順確定　復帰戦を迎えるタイトルホルダーは２枠２番　連覇を狙うジェラルディーナは４枠６番

スポーツ報知
タイトルホルダー（左、馬上は横山和生騎手）

◆第６９回オールカマー・Ｇ２（９月２４日、中山競馬場・芝２２００メートル）

　出走馬１５頭の枠順が２２日、決定した。

　競走を中止した天皇草・春以来となるタイトルホルダー（牡５歳、美浦・栗田徹厩舎、父ドゥラメンテ）は２枠２番から復権を狙う。

　また、当レース連覇を狙うジェラルディーナ（牝５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス）は２枠３番に入った。連勝で函館記念を制し、勢いに乗るローシャムパーク（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は７枠１３番、昨年のセントライト記念の覇者ガイアフォース（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は４枠７番から重賞２勝目を狙う。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ロングラン　セン５　５７　丹内　祐次

（２）タイトルホルダー　牡５　５８　横山　和生

（３）アサマノイタズラ　牡５　５７　嶋田　純次

（４）マテンロウレオ　牡４　５７　横山　典弘

（５）アラタ　牡６　５７　田辺　裕信

（６）ジェラルディーナ　牝５　５６　団野　大成

（７）ガイアフォース　牡４　５７　西村　淳也

（８）ゼッフィーロ　牡４　５７　戸崎　圭太

（９）チェスナットコート　牡９　５７　田中　学

（１０）エヒト　牡６　５７　菅原　明良

（１１）ノースブリッジ　牡５　５８　岩田　康誠

（１２）ハヤヤッコ　牡７　５７　浜中　俊

（１３）ローシャムパーク　牡４　５７　クリストフ・ルメール

（１４）マリアエレーナ　牝５　５５　三浦　皇成

（１５）ウインマリリン　牝６　５７　松岡　正海

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