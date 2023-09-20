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鈴木誠也が１９号！　１週間ぶりの本拠で日本人右打者新記録を更新

スポーツ報知
カブスの鈴木誠也外野手（ロイター）

◆米大リーグ　カブスーパイレーツ（１９日・シカゴ＝ リグリー・フィールド）

　カブスの鈴木誠也外野手が１９日（日本時間２０日）、本拠のパイレーツ戦に「４番・右翼」で先発。３回、右腕ブリースターから３試合ぶりとなる１９号アーチを中越えに放った。

　１９号は、２００６年に井口資仁、城島健司がマークした１８本塁打を抜く、日本人右打者の新記録となった。

　　第１打席は四球で迎えた４回１死無走者。パイレーツの２番手右腕プリスターの１―１からの内角スライダーをとらえると、打球は１７０キロのスピード、角度３１度と高く舞い上がり、中堅左のスタンド中段に着弾した。

　鈴木は１７日のダイヤモンドバックス戦こそ４打席無安打で終わり、連続試合出塁は１６試合でストップしたものの、９月は前日まで６５打数２３安打の打率３割５分４厘と好調。長打も二塁打６、三塁打１、本塁打５と計１２本放っており、１７試合で１７打点をたたき出していた。

【動画】鈴木誠也が日本人右打者の新記録！センターへ１９号ソロ

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