◆米大リーグ カージナルス1―0ブルワーズ(18日・セントルイス=ブッシュ・スタジアム)

カージナルスのアダム・ウェインライト投手(42)が18日(日本時間19日)、本拠のブルワーズ戦で先発し7回を4安打無失点で今季5勝目を挙げ、通算200勝を達成した。メジャー史上115人目。4回にコントレラスの放ったソロ本塁打を守って7回降板救援陣が逃げ切って。地元ファンの前で大台達成となった。

この試合「1番・中堅」に入ったカージナルスのヌートバーは4打数無安打だった。

Adam Wainwright becomes just the 3rd pitcher in @Cardinals history to reach 200 wins!



(MLB x @coronausa) pic.twitter.com/VQvnyB3Jb4