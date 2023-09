◆ラグビーW杯フランス大会 ▽1次リーグD組 日本―イングランド(17日、フランス・ニース)

【ニース(フランス)17日=ペン・大和田佳世、大谷翔太、カメラ・石田順平】1次リーグ(L)が行われ、世界ランキング14位の日本は、前回大会準優勝で同6位のイングランドと対戦した。

* * * * *

2015年、19年W杯主将で4大会連続選出のフランカー、リーチ・マイケル(BL東京)が先発し、日本代表のW杯歴代単独最多の通算15試合出場を果たした。10日の1次Lのチリ戦で07年~19年に4大会連続出場したロックのトンプソン・ルークが持つ記録に並び、イングランド戦で単独トップになった。チリ戦に続き、ヘッドキャップにはW杯メンバーに入りながら離脱したジェームス・ムーアのイニシャル「J・M」を書き入れ、ムーアのような低いタックルをみせる心意気を示した。

また、4大会連続出場でフッカーで先発した堀江翔太(埼玉)は、W杯通算14試合を記録し、リーチに続く歴代2位タイにつけた。3大会連続選出のプロップ稲垣啓太(埼玉)とWTB松島幸太朗(東京SG)はともに、歴代6位となる通算11試合の出場となった。

◇日本代表のW杯最多試合出場

▽1位=15試合 リーチ

▽2位=14試合 堀江、トンプソン

▽4位=12試合 小野沢宏時、田中史朗

▽6位=11試合 稲垣、松島

▽8位=9試合 薫田真広、元木由記夫

【動画】イングランド戦に向かう日本戦士たち 気合十分に入場!

The Defenders of Tomorrow lead us into our final match of the weekend#RWC2023 | #ENGvJPN | #DEFENDER | #DefendersOfTomorrow pic.twitter.com/6B21iWqcaP