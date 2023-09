◆米大リーグ マーリンズ11―5ブレーブス(16日・マイアミ=ローンデポ・パーク)

ブレーブスのマット・オルソン内野手(29)が16日(日本時間17日)、敵地・マーリンズ戦で52号本塁打を放った。

1点を追う6回先頭の3打席目に、一時同点となるソロを中堅右に運んだオルソン。ナ・リーグ2位のアロンソ(メッツ)の45本に7本差をつけ、本塁打キングを独走している。9月は早くも9発目と勢いは止まらない。129打点もリーグトップでナ・リーグ2冠だ。

この一打で、2005年に、楽天に所属した経験もあるアンドリュー・ジョーンズが記録した球団記録の51本塁打を超えて、球団新記録となった。

【動画】オルソン、キング独走の52号!9月9発目!!

All 52 of @mattolson21's home runs this season!#ForTheA pic.twitter.com/sIztrImMtm