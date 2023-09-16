◆セ・リーグ

【出場選手登録】

▽巨人 大勢投手

【出場選手登録抹消】

▽ヤクルト 丸山翔大投手

▽阪神 浜地真澄投手

▽巨人 田中千晴投手

▽広島 床田寛樹投手

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽オリックス 阿部翔太投手

▽オリックス 福永奨捕手

▽オリックス ゴンザレス内野手

▽オリックス 渡部遼人外野手

▽ソフトバンク 藤井皓哉投手

▽ソフトバンク リチャード内野手

▽西武 古市尊捕手

▽日本ハム 長谷川威展投手

【出場選手登録抹消】

▽オリックス 若月健矢捕手

▽オリックス 頓宮裕真捕手

▽ソフトバンク 嘉弥真新也投手

▽ソフトバンク 今宮健太内野手

▽ソフトバンク 三森大貴内野手

▽ソフトバンク 中村晃外野手

▽西武 古賀悠斗捕手

【注】ソフトバンクの藤井皓哉選手は特例2023により、出場選手登録抹消後１０日間を経ずに復帰。▽オリックスの若月健矢選手、頓宮裕真選手、ソフトバンクの嘉弥真新也選手、今宮健太選手、三森大貴選手、中村晃選手、西武の古賀悠斗選手は特例２０２３の対象選手。オリックスの福永奨選手、渡部遼人選手、ソフトバンクのリチャード選手、西武の古市尊選手は代替指名選手となる。