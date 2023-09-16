お知らせ
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
連日熱戦！ラグビーＷ杯フランス大会
【動画日記】ラグビーW杯　連日街を歩いている担当記者が現地から最新映像をお届けします
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
『ウルトラマンシリーズ誕生秘話』コスモス・杉浦太陽インタ再掲載中！
『ウルトラセブン55周年特別号 』好評発売中！
Twitter facebook Instagram YouTube

【セパ公示】（１６日）ソフトバンクが藤井皓哉を登録、今宮健太を抹消

スポーツ報知
ソフトバンク・藤井皓哉

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽巨人　大勢投手

　【出場選手登録抹消】

　▽ヤクルト　丸山翔大投手

　▽阪神　浜地真澄投手

　▽巨人　田中千晴投手

　▽広島　床田寛樹投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　阿部翔太投手

　▽オリックス　福永奨捕手

　▽オリックス　ゴンザレス内野手

　▽オリックス　渡部遼人外野手

　▽ソフトバンク　藤井皓哉投手

　▽ソフトバンク　リチャード内野手

　▽西武　古市尊捕手

　▽日本ハム　長谷川威展投手

　【出場選手登録抹消】

　▽オリックス　若月健矢捕手

　▽オリックス　頓宮裕真捕手

　▽ソフトバンク　嘉弥真新也投手

　▽ソフトバンク　今宮健太内野手

　▽ソフトバンク　三森大貴内野手

　▽ソフトバンク　中村晃外野手

　▽西武　古賀悠斗捕手

【注】ソフトバンクの藤井皓哉選手は特例2023により、出場選手登録抹消後１０日間を経ずに復帰。▽オリックスの若月健矢選手、頓宮裕真選手、ソフトバンクの嘉弥真新也選手、今宮健太選手、三森大貴選手、中村晃選手、西武の古賀悠斗選手は特例２０２３の対象選手。オリックスの福永奨選手、渡部遼人選手、ソフトバンクのリチャード選手、西武の古市尊選手は代替指名選手となる。

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年