コリアカップは10日、韓国・ソウル競馬場のダート1800メートルで行われ、日本から参戦したクラウンプライド(牡4歳、栗東・新谷功一厩舎)が優勝。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 14番クラウンプライド(牡4、川田将雅)

2着 15番グロリアムンディ(牡5、坂井瑠星)

3着 8番ウィナーズマン(牡5、SEO SEUNG UN)

4着 11番サクセスマッチョ(セン5、F.ダシルヴァ)

5着 3番ヘンボクワンジャ(牡6、KIM YONG GEUN)

6着 12番トゥホヌィバンソク(牡5、JUNG DO YUN)

7着 7番クレイジーコンティ(セン6、LEE HYO SIK)

8着 4番グローバルヒット(牡3、KIM HYE SUN)

9着 13番アパッチパス(セン7、D.レーン)

10着 1番シムジャンウィコドン(牡7、MOON SE YOUNG)

11着 5番ブリガディアジェネラル(牡7、JO IN KWON)

12着 9番ティズバローズ(牡4、A.ダビエルソン)

13着 2番ザガンプー(セン6、SONG JAE CHUL)

14着 6番ムンハクチーフ(牡8、KIM DONG SOO)

取消 10番コンプリートバリュー(牡4、L.ウォン)

"It's Crown Pride, JAPAN'S PRIDE!" 🎌



A dominant display from Crown Pride in the Korea Cup. 🇰🇷🏆#クラウンプライド #競馬 #騎手 #JRA @netkeiba pic.twitter.com/rBziET4ASC