コリアカップは１０日、韓国・ソウル競馬場のダート１８００メートルで行われ、日本から参戦したクラウンプライド（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎）が優勝。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 １４番クラウンプライド（牡４、川田将雅）
２着 １５番グロリアムンディ（牡５、坂井瑠星）
３着 ８番ウィナーズマン（牡５、SEO SEUNG UN）
４着 １１番サクセスマッチョ（セン５、Ｆ．ダシルヴァ）
５着 ３番ヘンボクワンジャ（牡６、KIM YONG GEUN）
６着 １２番トゥホヌィバンソク（牡５、JUNG DO YUN）
７着 ７番クレイジーコンティ（セン６、LEE HYO SIK）
８着 ４番グローバルヒット（牡３、KIM HYE SUN）
９着 １３番アパッチパス（セン７、Ｄ．レーン）
１０着 １番シムジャンウィコドン（牡７、MOON SE YOUNG）
１１着 ５番ブリガディアジェネラル（牡７、JO IN KWON）
１２着 ９番ティズバローズ（牡４、Ａ．ダビエルソン）
１３着 ２番ザガンプー（セン６、SONG JAE CHUL）
１４着 ６番ムンハクチーフ（牡８、KIM DONG SOO）
取消 １０番コンプリートバリュー（牡４、Ｌ．ウォン）
"It's Crown Pride, JAPAN'S PRIDE!" 🎌— SKY Racing (@SkyRacingAU) September 10, 2023
A dominant display from Crown Pride in the Korea Cup. 🇰🇷🏆#クラウンプライド #競馬 #騎手 #JRA @netkeiba pic.twitter.com/rBziET4ASC