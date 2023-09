◆第6回コリアカップ・G3(9月10日、ソウル競馬場・ダート1800メートル)

日本馬2頭が5年ぶりの勝利を目指した一戦は、川田将雅騎手が騎乗したクラウンプライド(牡4歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン)が圧勝。昨年のUAEダービーに続く重賞2勝目を挙げた。日本馬は2016年クリソライト、2017年と2018年のロンドンタウンに続く4勝目。川田将雅騎手はコリアスプリントのリメイクに続く重賞連勝となった。

クラウンプライドは3歳春にUAEダービーを勝つと、その後は地方や海外などで幅広く活躍。重賞はG1での3回を含む2着4回と惜敗が多かったが、異国の地で再び大きなタイトルをつかんだ。坂井瑠星騎手が騎乗したグロリアムンディ(牡5歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キングカメハメハ)が2着に続き、日本勢がワンツーフィニッシュと力の差を見せつけた。

【次ページに動画】クラウンプライドがライバルを圧倒!

"It's Crown Pride, JAPAN'S PRIDE!" 🎌



A dominant display from Crown Pride in the Korea Cup. 🇰🇷🏆#クラウンプライド #競馬 #騎手 #JRA @netkeiba pic.twitter.com/rBziET4ASC