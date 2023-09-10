コリアスプリントは１０日、韓国・ソウル競馬場のダート１２００メートルで行われ、日本から参戦したリメイク（牡4歳、栗東・新谷功一厩舎）が優勝。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 ６番リメイク（牡４、川田将雅）
２着 １３番ポルマエスター（牡４、SEO SEUNG UN）
３着 １番バスラットレオン（牡５、坂井瑠星）
４着 １１番デュークワイ（セン８、Ｄ．レーン）
５着 ５番オマオマ（牡６、YOO SEUNG WAN）
６着 ８番テハンジルジュ（牡５、JANG CHU YOUL）
７着 ２番モルフィス（セン８、Ｊ．ヴィクトワール）
８着 ３番ソンサル（牡７、Ｆ．ダシルヴァ）
９着 １２番カームストロング（牝４、LEE HYO SIK）
１０着 ９番ラオンタップマン（セン６、LEE HYEOK）
１１着 １０番ブラックムスク（牡５、Ｌ．ウォン）
１２着 １４番クリーンナップハッピー（セン６、KIM A HYUN）
１３着 ７番イエスパーフェクト（牡７、CHOI EUN GYEONG）
１４着 １５番グッドピルスン（牡５、MOON SE YOUNG）
１５着 ４番イーストジェット（セン６、MOON SUNG HYEOK）