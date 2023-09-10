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【コリアスプリント】リメイクがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　コリアスプリントは１０日、韓国・ソウル競馬場のダート１２００メートルで行われ、日本から参戦したリメイク（牡4歳、栗東・新谷功一厩舎）が優勝。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　６番リメイク（牡４、川田将雅）

２着　１３番ポルマエスター（牡４、SEO SEUNG UN）

３着　１番バスラットレオン（牡５、坂井瑠星）

４着　１１番デュークワイ（セン８、Ｄ．レーン）

５着　５番オマオマ（牡６、YOO SEUNG WAN）

６着　８番テハンジルジュ（牡５、JANG CHU YOUL）

７着　２番モルフィス（セン８、Ｊ．ヴィクトワール）

８着　３番ソンサル（牡７、Ｆ．ダシルヴァ）

９着　１２番カームストロング（牝４、LEE HYO SIK）

１０着　９番ラオンタップマン（セン６、LEE HYEOK）

１１着　１０番ブラックムスク（牡５、Ｌ．ウォン）

１２着　１４番クリーンナップハッピー（セン６、KIM A HYUN）

１３着　７番イエスパーフェクト（牡７、CHOI EUN GYEONG）

１４着　１５番グッドピルスン（牡５、MOON SE YOUNG）

１５着　４番イーストジェット（セン６、MOON SUNG HYEOK）

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