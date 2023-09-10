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【セントライト記念】皐月賞馬が注目の秋始動戦　１強ムードのソールオリエンスなど１７頭が登録

スポーツ報知
ここから始動する皐月賞馬ソールオリエンス

◆第７７回セントライト記念・Ｇ２（９月１８日、中山競馬場・芝２２００メートル、３着までに菊花賞の優先出走権）

　登録馬〇頭が９月１０日、発表された。

　無敗で皐月賞を制し、２冠を狙った日本ダービーで首差２着と惜敗したソールオリエンス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）が断然の主役。ダービー出走組のシャザーン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）やドゥラエレーデ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラエレーデ）などが続く。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞で３着だったレーベンスティール（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）などがどこまで迫るかにも注目が集まる。

　フルゲートは１８頭で、現時点では全頭が出走可能。

◇登録馬（賞金順。性齢はすべて牡３歳）

ソールオリエンス（栗東・手塚貴久厩舎）

ドゥラエレーデ（栗東・池添学厩舎）

グリューネグリーン（美浦・相沢郁厩舎）

シルトホルン（美浦・新開幸一厩舎）

シャザーン（栗東・友道康夫厩舎）

ウィズユアドリーム（栗東・吉岡辰弥厩舎）

キングズレイン（美浦・手塚貴久厩舎）

コスモサガルマータ（栗東・梅田智之厩舎）

ウインオーディン（鹿戸雄一厩舎）

コレオグラファー（栗東・高柳大輔厩舎）

シルバープリペット（美浦・松山将樹厩舎）

セブンマジシャン（栗東・高野友和厩舎）

フレーヴァード（美浦・大竹正博厩舎）

レーベンスティール（美浦・田中博康厩舎）

アームブランシュ（美浦・竹内正洋厩舎）

ウイニングライブ（美浦・金成貴史厩舎）

エンライトメント（美浦・斎藤誠厩舎）

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