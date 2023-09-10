◆第７７回セントライト記念・Ｇ２（９月１８日、中山競馬場・芝２２００メートル、３着までに菊花賞の優先出走権）
登録馬〇頭が９月１０日、発表された。
無敗で皐月賞を制し、２冠を狙った日本ダービーで首差２着と惜敗したソールオリエンス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）が断然の主役。ダービー出走組のシャザーン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）やドゥラエレーデ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラエレーデ）などが続く。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞で３着だったレーベンスティール（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）などがどこまで迫るかにも注目が集まる。
フルゲートは１８頭で、現時点では全頭が出走可能。
◇登録馬（賞金順。性齢はすべて牡３歳）
ソールオリエンス（栗東・手塚貴久厩舎）
ドゥラエレーデ（栗東・池添学厩舎）
グリューネグリーン（美浦・相沢郁厩舎）
シルトホルン（美浦・新開幸一厩舎）
シャザーン（栗東・友道康夫厩舎）
ウィズユアドリーム（栗東・吉岡辰弥厩舎）
キングズレイン（美浦・手塚貴久厩舎）
コスモサガルマータ（栗東・梅田智之厩舎）
ウインオーディン（鹿戸雄一厩舎）
コレオグラファー（栗東・高柳大輔厩舎）
シルバープリペット（美浦・松山将樹厩舎）
セブンマジシャン（栗東・高野友和厩舎）
フレーヴァード（美浦・大竹正博厩舎）
レーベンスティール（美浦・田中博康厩舎）
アームブランシュ（美浦・竹内正洋厩舎）
ウイニングライブ（美浦・金成貴史厩舎）
エンライトメント（美浦・斎藤誠厩舎）