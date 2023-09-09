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【アイリッシュチャンピオンステークス】レース結果（全着順）…ディープインパクト産駒オーギュストロダンが優勝

スポーツ報知

　アイリッシュチャンピオンステークス（芝２０００メートル）が９日、アイルランドのレパーズタウン競馬場で行われ、ディープインパクト産駒のオーギュストロダン（牡３歳、Ａ．オブライエン厩舎）が優勝。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　７番オーギュストロダン（牡３、Ｒ．ムーア）

２着　２番ルクセンブルク（牡４、Ｓ．ヘファナン）

３着　５番ナシュワ（牝４、Ｈ．ドイル）

４着　８番キングオブスティール（牡３、Ｋ．ストット）

５着　１番アルフライラ（牡４、Ｊ．クローリー）

６着　４番ポイントロンズデール（牡４、Ｄ．マクモナグル）

７着　３番オネスト（牡４、Ｌ．デットーリ）

８着　９番スプリーウェル（牡３、Ｓ．フォーリー）

取消　６番アルリファー（牡３、Ｃ．スミヨン）

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