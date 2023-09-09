アイリッシュチャンピオンステークス（芝２０００メートル）が９日、アイルランドのレパーズタウン競馬場で行われ、ディープインパクト産駒のオーギュストロダン（牡３歳、Ａ．オブライエン厩舎）が優勝。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 ７番オーギュストロダン（牡３、Ｒ．ムーア）
２着 ２番ルクセンブルク（牡４、Ｓ．ヘファナン）
３着 ５番ナシュワ（牝４、Ｈ．ドイル）
４着 ８番キングオブスティール（牡３、Ｋ．ストット）
５着 １番アルフライラ（牡４、Ｊ．クローリー）
６着 ４番ポイントロンズデール（牡４、Ｄ．マクモナグル）
７着 ３番オネスト（牡４、Ｌ．デットーリ）
８着 ９番スプリーウェル（牡３、Ｓ．フォーリー）
取消 ６番アルリファー（牡３、Ｃ．スミヨン）
Redemption for Auguste Rodin in a thrilling €1.25m Royal Bahrain Irish Champion Stakes! @BahrainTurfClub @LeopardstownRC#オーギュストロダン | #ディープインパクト | #競馬 pic.twitter.com/C3Hn7VEuxg— Racing TV (@RacingTV) September 9, 2023