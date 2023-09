◆米大リーグ ブレーブス―カージナルス(7日・アトランタ=トゥルイスト・パーク)

ブレーブスのマット・オルソン内野手(29)が7日(日本時間8日)、本拠地・カージナルス戦に「4番・一塁」で出場し、5回に4試合連続となる47号本塁打を放った。

3―3の同点で迎えた5回、ベテラン右腕のウェインライトのシンカーを左中間にたたき込んだ。

オルソンは8月13日までの15試合に10本塁打の量産で一気にエンゼルスの大谷翔平を抜いたが、その後18試合本塁打ブランクが続き大谷に抜かれていた。

しかし、9月3日のドジャース戦で44号を打ったのをきっかけに再び4戦連発で47号として、ナ・リーグ2位のアロンソ(メッツ)とは5本差とした。

ブレーブスの球団最多本塁打記録は、後に楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズが2005年に放った51本。球団記録更新は故障さえ無ければ更新はほぼ確実だ。

【動画】オルソン、4試合連続!キング独走の47号

Matt Olson has homered in 4 straight games!



That gives him 47 now for the season. pic.twitter.com/mey2SLxqzG