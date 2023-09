◆米大リーグ レンジャーズ6―13アストロズ(4日・アーリントン=グローブライフ・フィールド)

レンジャーズのコリー・シーガー内野手(29)が4日(日本時間5日)、本拠のアストロズ戦に「2番・遊撃」で先発出場し、2本塁打含む5打数3安打3打点で打率を3割4分5厘に引き上げた。

この日の2本塁打含む3安打で長打率・658は大谷翔平の・654を抜き、OPSも1・065として大谷の1・066に急接近となった。

1回の27号は無死一塁で右腕フランスの直球を右中間スタンド最深部に突き刺さる飛距離138メートルの特大先制2ラン。同点に追いつかれた5回には今度は同じフランスからセンターに飛距離129メートルの勝ち越し28号をたたき込んだ。

9回に回ってきた打席では当たり損ないの打球が三塁線に転がるラッキーな内野安打となった。

ただし、試合は投手陣が16安打13失点。シーガー自らも1点を勝ち越された7回無死満塁で遊ゴロを取り損ねる痛いエラーもあって6―13で逆転負けとなった。

【動画】長打率で大谷翔平超え!シーガー28号は129メートル弾

Corey Seager puts the @Rangers back in front with his second homer of the day. 🚀 pic.twitter.com/si77C7mxnm