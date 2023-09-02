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【セパ公示】（２日）オリックスが山崎福也、広島が玉村昇悟を抹消
2023年9月2日 12時20分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽広島 玉村昇悟投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽オリックス 山崎福也投手
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