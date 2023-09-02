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【セパ公示】（２日）オリックスが山崎福也、広島が玉村昇悟を抹消

スポーツ報知
オリックス・山崎福也

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　▽広島　玉村昇悟投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　▽オリックス　山崎福也投手

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