◆米大リーグ アストロズ―ヤンキース(1日・ヒューストン=ミニッツメイド・パーク)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(31)が1日(日本時間2日)、敵地・アストロズ戦に「2番・右翼」でスタメン出場し、5―2で3点リードの5回先頭で迎えた3打席目に、アストロズ先発右腕・バーランダーから中堅左へ30号ソロを放った。

節目のアーチは、通算254勝を誇るバーランダーからだった。初球のスライダーを捉えると、打球角度37度と高々上がり、中堅左へ30号ソロを放った。30本塁打以上を放つのは3年連続で4度目。メジャー8年目で通算250本塁打に到達した。810試合目での250号は史上最速で、かつてのライアン・ハワード(フィリーズ)がマークした855試合を45試合も上回った。

昨季リーグ新記録となる62本塁打を放って本塁打王、MVPに輝いたジャッジ。今季は故障での離脱期間も長かったが、44発で本塁打キングを独走するエンゼルス・大谷を猛追している。

【動画】ジャッジ、通算250本塁打はバーランダーから!

Aaron Judge just smashed his 30th home run of the season and the 250th of his career! pic.twitter.com/Os4fC1zMzu