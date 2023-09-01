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【新潟記念】３歳馬ノッキングポイント３枠３番　重賞初騎乗の小林美駒騎手がコンビを組むイーサンパンサー７枠１２番

スポーツ報知
ノッキングポイント

◆第５９回新潟記念・Ｇ３（９月３日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

　サマー２０００シリーズ第５戦となる新潟記念に出走する１４頭の枠順が９月１日、決まった。メンバー中唯一の３歳馬で、前走の日本ダービー５着以来の実戦となるノッキングポイント（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父モーリス）は、３枠３番に決定した。

　Ｇ１馬サリオスの半妹という良血が魅力で、重賞初制覇を狙うサリエラ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）は、１枠１番に決まった。またルーキー・小林美駒騎手（１８）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が重賞初騎乗でコンビを組むイーサンパンサー（牡７歳、美浦・中野栄治厩舎、父スズカフェニックス）は、７枠１２番となった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）サリエラ　牝４　５５・５　クリストフ・ルメール

（２）グランオフィシエ　牡５　５７　菱田　裕二

（３）ノッキングポイント　牡３　５４　北村　宏司

（４）サトノルークス　牡７　５５　永野　猛蔵

（５）イクスプロージョン　牡５　５７　戸崎　圭太

（６）ブラヴァス　牡７　５７　内田　博幸

（７）フラーズダルム　牝５　５３　松岡　正海

（８）インプレス　牡４　５６　菅原　明良

（９）ユーキャンスマイル　牡８　５８　石橋　脩

（１０）ファユエン　牝５　５３　木幡　巧也

（１１）バラジ　牡４　５６　三浦　皇成

（１２）イーサンパンサー　牡７　５２　小林　美駒

（１３）プラダリア　牡４　５７　池添　謙一

（１４）マイネルウィルトス　牡７　５７　ミルコ・デムーロ

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