◆米大リーグ フィリーズ8―10エンゼルス(30日・フィラデルフィア=シチズンズ・バンク・パーク)

エンゼルスの大谷翔平投手は30日(日本時間31日)、敵地フィリーズ戦に8試合ぶりに「3番・DH」で出場し4打数1安打1打点だった。チームは9回にフィリーズ守護神のキンブレルから3点を奪って逆転勝ち。連敗を3で止めた。

大谷は初回の第1打席で空振り三振、3回の第2打席は一ゴロ併殺打、5回の第3打席は右前適時打、8回の第4打席は四球。9回の第5打席は空振り三振。打者としての今季通算成績は打率3割7厘、44本塁打、95打点となった。

チームは29日(同30日)、投手のジオリト、ムーア、ロペス、リオーネ、外野手のレンフロー、グリチェクの計6選手をウェーバーにかけたことが米報道で明らかになった。わずかに可能性が残っているプレーオフ進出を完全に断念して、来季をにらんでチームを解体する動きが明るみになり、エ軍のみならず、メジャーにも衝撃が走った。

29日の試合は惨敗を喫したが、この日は勝利。厳しい状況には変わりないが、敵地で一矢報いた。エ軍は31日は試合がなく、9月1日(同2日)から敵地でアスレチックス3連戦に臨む。

→動画あり 9回にドゥルーリーがV2ラン→

The @Angels take the lead again on this Brandon Drury blast! pic.twitter.com/rwxzoVHI1C