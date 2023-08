米大手ビール会社「クアーズ」が28日(日本時間29日)に公式SNSを更新。エンゼルス・大谷翔平投手(29)の打球によって“破壊”された広告について、ユーモラスな投稿を行った。

大谷は26日(同27日)のメッツ戦で初回に、シティ・フィールドの右翼ポール付近にある電光広告の一部を直撃する特大ファウルを放った。打球が当たった箇所は、試合終了まで明かりが消えたままだったが、当たった時に掲示されていたのが、クアーズ社商品である「クアーズライト」というビールだった。

同社は公式SNSに「野球界最高の選手のおかげで、我々は新しい缶のデザインを手に入れたよ。感想は?」とつづり、大谷の打球が当たった際に故障で消灯した時と同様に、左上部が黒くなった商品画像を添えた。

これにはファンからも「ショウヘイと一緒に飲みたい!」「いいデザイン!売ってほしい」「5ダース買うよ」などと反応が続々。グラウンド外でもやはり、大谷の存在感は絶大だ。

【動画】電光広告の一部を直撃する特大ファウル

Shohei's out here breaking stuff like he's playing in the back yard. 😂 pic.twitter.com/fuI6v1n5cR