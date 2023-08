◆米大リーグ メッツ3X―2エンゼルス(27日・ニューヨーク=シティ・フィールド)

エンゼルスの大谷翔平投手は27日(日本時間28日)、敵地メッツ戦に「2番・DH」でフル出場し、4打数無安打、2三振だった。初回の第1打席は左直、3回の第2打席は空振り三振、6回の第3打席は二ゴロ、8回の第4打席は空振り三振に終わり、打者としての今季通算成績は打率3割5厘、44本塁打、92打点となった。

試合は2―2の同点で迎えた9回、エンゼルス3番手右腕のロペスが無死満塁のピンチを招くと、オルテガに右前サヨナラ打を許し、2―3で敗戦。連勝は2で止まった。エンゼルスは28日(同29日)から、敵地でフィリーズとの3連戦に臨む。

Shohei's out here breaking stuff like he's playing in the back yard. 😂 pic.twitter.com/fuI6v1n5cR