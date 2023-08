◆米大リーグ ヤンキース5―6ナショナルズ(23日・ニューヨーク=ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(31)が24日(日本時間25日)、本拠でのナショナルズ戦に「2番・右翼」で出場。前夜の1試合3発に続き、1回に28号ソロを放った。

左腕コービンの初球の直球をとらえた打球は時速177キロの弾丸ライナーとなってバックスクリーン右に吸い込まれた。飛距離128メートルの完璧弾に笑顔でダイヤモンドを一周した。

ジャッジは前夜自身初めての1試合3本塁打で6打点を叩きだす大活躍で、負ければチーム110年ぶりの10連敗を阻止していた。

しかし、ジャッジの先制アーチにもかかわらずチームは逆転負け。最近11試合に1勝10敗と苦しい試合が続いている。

【動画】ジャッジが時速177キロの弾丸28号

FOUR home runs in the last 24 hours for @TheJudge44.



P.S. This game just started. pic.twitter.com/Jq5XsOtxMT