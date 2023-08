◆米大リーグ ヤンキース9―1ナショナルズ(23日・ニューヨーク=ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(31)が23日(日本時間24日)、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で出場し、1回に25号ソロ、2回に26号満塁、7回にも27号本塁打とキャリア初の1試合3発を放った。

ヤンキースは前日まで41年ぶりの9連敗。特に打線の不振が響き、ジャッジもこの間、2本塁打を放っているものの33打数5安打3打点だった。この日敗れれば2013年以来110年ぶりの屈辱を阻止した。

しかし、1回に左腕ゴアから真ん中に来たカーブ3試合ぶりの25号を中堅に131メートルの特大弾を放つと、2回2死満塁では今度は直球を、再び中堅越えに飛距離133メートルのグランドスラム。7回には今度は右翼席にたたき込んだ。

【動画】右翼スタンドにズドン!ジャッジ、自身初の1試合3ホーマー!!!

For the first time in his career, Aaron Judge homers 3 times in one game. 💪 pic.twitter.com/fXiJAh233j