米大リーグ ヤンキース―ナショナルズ(23日・ニューヨーク=ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(31)が23日(日本時間24日)、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で出場し、1回に25号ソロ、2回に26号満塁本塁打を放った。

ヤンキースは前日まで41年ぶりの9連敗。特に打線の不振が響き、ジャッジもこの間、2本塁打を放っているものの33打数5安打3打点だった。

しかし、1回に左腕ゴアから真ん中に来たカーブ3試合ぶりの25号を中堅に131メートルの特大弾を放つと、2回2死満塁では今度は直球を、再び中堅越えに飛距離133メートルのグランドスラムをたたき込んだ。

ジャッジは右足親指靱帯断裂約2か月間、負傷者リストに入っていた。

【動画】「ジャッジ・イズ・バック!」豪快な26号グランドスラム

Judge just SLAMMED his gavel down.



(MLB x @DairyQueen) pic.twitter.com/tOwK400A09