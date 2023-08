◆米大リーグ エンゼルス―レッズ(23日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が23日(日本時間24日)、本拠地・レッズ戦のダブルヘッダー第1戦目に「2番・投手」でスタメン出場し、初回無死一塁の1打席目に4試合ぶりの本塁打で先取点となる44号を2ラン放った。

いきなりアーチを描いた。中13日での先発登板となった1回表のマウンドは、2三振を奪うなど3者凡退の好発進。すると、1回裏の無死一塁で迎えた1打席目に、先発左腕・アボットの初球92・9マイル(約149・5キロ)を捉え、右翼席に運んだ。打球速度は115・7マイル(約186・2キロ)、飛距離442フィート(約135メートル)、打球角度20度という圧巻の一発だった。本塁打恒例の兜は投球準備のためかぶらず、水原一平通訳が”代理”でかぶった。

ダブルヘッダー1戦目にリアル二刀流弾を放って見せた。7月27日(同28日)の敵地でのタイガース戦でのダブルヘッダーは1戦目に先発して1安打完封勝利を挙げると、2戦目で2本塁打。Wヘッダーの1試合で完封し、もう一方の試合で本塁打を放ったのはメジャー史上初という快挙だった。この日は1戦目から本塁打王を独走するアーチを描いた。登板した試合での本塁打「リアル二刀流弾」は、3日(同4日)の本拠地・マリナーズ戦以来今季7本目だ。

18日(同19日)の本拠地・レイズ戦で43号本塁打を放ってから3戦連続本塁打が出ていなかったが、4戦ぶりのアーチ。20、21日(同21、22日)はハリケーンの影響で試合がなく、3日ぶりの試合だった前日22日(同23日)の本拠地・レッズ戦は1四球を選んだが、2三振を喫するなど3打数無安打で、約1か月半ぶりの出場となったトラウトの復帰戦を飾れず、チームも今季ワーストの借金4となっていた。

チーム127試合目での44本塁打は、シーズン162試合に換算すると56・1本ペース。本塁打王争いでは2位のホワイトソックス・ロベルトの33本に11本差と独走を続けている。ナ・リーグのブレーブス・オルソンとは43本で並んでいたが、再び両リーグ通じてトップに立った。

レッズ戦の本塁打は、メジャー6年目で初めて。これで24チーム目からの本塁打だ。残りは、エンゼルス以外ではジャイアンツ、マーリンズ、フィリーズ、カージナルス、ナショナルズの5球団となった。また、この本塁打で鈴木(カブス)、吉田(レッドソックス)の各13本と併せて日本人合計70本塁打となり、2009年の69本塁打を抜いて、史上最多となった。

【大谷の本塁打数】

▽日本ハム

13年 3本

14年 10本

15年 5本

16年 22本

17年 8本

▽エンゼルス

18年 22本

19年 18本

20年 7本

21年 46本

22年 34本

23年 44本

【動画】大谷翔平、二刀流爆発!初球を右中間へ運ぶ44号

Strike out two batters top of the first: ✅

Hit your MLB-leading 44th homer bottom of the first: ✅



