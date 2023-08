みなさん、こんにちは。アルカナ社オーガスト・イヤリング(8月1歳)セールの追記版です。最終日のデータ更新を待たずに出してしまったので、肝心の素材を届けることができませんでした。大変失礼いたしました。

やはり今年も日本人最高値は「世界の矢作」でした。矢作芳人調教師の名義で落札されたのは今回のセールで4番目に高い落札額となったウートンバセット産駒の牡馬。昨年のソットサス全弟(210万ユーロ)には及ばないものの、100万ユーロ(約1億5800万円)に達しました。母マジックアメリカはG1勝ちこそないものの、G1・モルニ賞2着を含め重賞戦線で活躍。半姉ルックアラウンド(父キングマン)が英国のリステッド競走勝ち以外にも重賞で上位争いしているほど。父の主なタイトルは2歳G1のジャンリュックラガルデール賞ぐらいですが、最近のセリでは上位で落札されている人気種牡馬の1頭。矢作さんのお眼鏡にかなった仔馬に期待しましょう。

さらに矢作師はもう1頭のカメコ産駒の牡馬も購入。落札額は14万ユーロ(約2200万円)とリーズナブルでした。父のカメコは2020年英2000ギニーなどG1・2勝の実績で21年から種牡馬入り。この世代がファーストクロップになります。キトゥンズジョイの系統なら日本の馬場にもフィットしそうですし、母系からはアーカンソーダービーを制したボードマイスターなどの活躍馬が出ている血統。このボードマイスターは12年ケンタッキーダービーで2着に敗れたんですが、その時の勝ち馬が日本でも供用されていたアイルハヴアナザーでした。

★2023アルカナ社8月1歳セール、日本人関連の主な落札馬

また、3日連続で購入していたのが山本英俊オーナー。28万ユーロでシユーニ産駒の牝馬を落札しています。母マレヴラは現役時代2勝で重賞タイトルはありませんが、3代母がイタリアオークス馬という血統ですし、どこかで覚醒しても不思議ではないでしょうね。

【動画】矢作師が100万ユーロで落札したウートンバセット産駒

