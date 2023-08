第1子を出産した女子テニス元世界ランク1位の大坂なおみ(フリー)がついに“始動”した。

大坂は日本時間22日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、テニスコートでNBAのレイカーズ・八村塁選手を相手にプレーする様子を動画で公開した。

大坂は「弟は決まったと思ったでしょうね」と八村を“弟”と表現し、八村からのコーナーへのショットを走りながら打ち返し、逆に相手コートに見事にイン。八村を翻弄するシーンをアップ。八村が悔しがる場面も映し出された。

この投稿には「なおみがコートに立っている!キャー」「塁はバスケでのポテンシャルはすごいよ」「203センチでも届かないショットで決めるなんてすごい」「ナオミ、お手柔らかに」「早く(ツアーに)帰ってきて!」「楽しそう」などの声が寄せられた。

大坂は昨年9月に東京・有明で行われた東レ・パンパシフィック・オープン2回戦を腹痛で棄権した後、公式戦には出場していない。今年1月16日開幕の4大大会第1戦、全豪オープン(メルボルン)は8日に棄権を表明したが、1月にSNSで妊娠を発表。7月14日に同じくSNSで出産したことを報告した。

【動画】大坂なおみが始動!203センチ八村塁を翻弄するショット

lil bro really thought he had it 😖😂 pic.twitter.com/FlxOs0U35u