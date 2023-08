◆米大リーグ アスレチックス1―12オリオールズ(20日・オークランド=オークランド・コロシアム)

オリオールズ・藤浪晋太郎投手(29)のクローザーぶりにファンは胸をなでおろした。

藤浪は20日(日本時間21日)、敵地のアスレチックス戦、12―1の9回に3番手で登板。1イニングを1安打無失点で試合を締めた。防御率は7・96と再び7点台となった。

前日の19日(同20日)にも古巣アスレチックス戦で、1点リードの6回に2番手で登板しディアスに同点アーチを浴びていた。

それだけにネット上では「優勝争いしてるBALでやらせて貰えるなんて贅沢なことよ」「やっぱり藤浪最高だわ」「古巣に盛大な恩返し!」「みんなが大谷を称えるけど俺は藤浪が超えてくると信じてる」「ニコニコの藤浪は最高だよ」「尊すぎる爽やかな朝ですよ」「藤浪晋太郎カットボールえぐすぎやろ」「藤浪が笑顔で野球してて嬉しい」「ハラハラしましたが0点に抑えたのはさすが」「世間では色々いうが、自分は信じている、藤浪君は大丈夫です」「当たり前のように100マイル超えだもんな。すげーよ」などファンのエールがあふれた。

