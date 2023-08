みなさん、こんにちは。たまに更新するデスクMです。札幌記念が終わるとすっかり秋競馬突入のムードが漂い始めると言ってもいいでしょうか。そんな状況でも熱中症警戒アラートが発動するような酷暑の日々…。昼間から高校球児に負けじと炎天下のランニングを敢行しつつ、昭和のスポ根魂で乗り切っている2023年夏でございます。

今回は来年のPOGに向けた海外セール版になるでしょうか。今年の仏アルカナ社のオーガスト・イヤリング(8月1歳)セールが先週の18~20日までドーヴィルで開催されました。昨年の当セールで話題に上がったのが20年凱旋門賞馬ソットサスの全弟。矢作調教師が210万ユーロの最高落札額で購入した【シンエンペラー(牡、父シユーニ)】でした。今年も日本人関連と思われる購買者が欧州の名血を求めております。

今年のセール最高値は、オリヴァー・セントローレンス・ブラッドストックが240万ユーロで落札したドバウィ産駒。半兄が今年のアイルランドG1を制したブカネロフェルテ(父ウートンバセット)という血統です。そして、日本人関連の最高値は中内田調教師と思われる「Mitsu Nakauchida」名義で落札されたソットサス産駒の牡馬(母ダラカニア)でした。落札額は52万5千ユーロ(約8300万円)。母系から2001年の凱旋門賞で2着に好走した仏オークス馬アクアレリストなどが出ている血脈ですし、この凱旋門賞馬の初年度産駒は興味深いですね。いずれは日本調教馬初の…なんて妄想するのは早すぎるでしょうか。

ほかでは、山本英俊オーナーが3頭を購入しております。30万ユーロで落札したサクソンウォリアー産駒の牝馬(母シャミーラ)は、半兄シャキールが2017年パリ大賞・仏G1制覇の実績で、ほかもコンスタントに勝ち上がっている血統。残りの2頭はいずれも落札額が20万ユーロで、アルマンゾル産駒の牝馬(母サライ)は半姉ゼリーが21年マルセルブサック賞・仏G1勝ちの実績。キングマン産駒の牡馬は、母チャネルが2019年の仏オークス馬という血統です。とにかく素晴らしいラインアップでデビューが遠しい限りです。

昨年に続き、スケールの大きい良血馬が日本人の手に渡りました。ルアーヴル産駒の牡馬を落札した「Satoshi Kobayashi」名義はフランスで開業している小林智調教師だと思われますが、いずれにせよ来年のPOGでも注目を浴びること間違いなし? 今後も海外セールで日本人関連のトピックスがあれば、更新していきたいと思っております。

まだまだ暑い日は続きますが、みなさんもお元気で。酷暑を乗り切りましょう!

★2023アルカナ社8月1歳セール、日本人関連の主な落札馬

The hammer comes down at €525,000 for lot 1️⃣8️⃣3️⃣, a colt by the first crop sire & Arc de Triomphe winner #Sottsass @coolmorestud, to @MitsuNakauchida at the #AugustSale. The lovely colt was offered by @AnnaSundstr. pic.twitter.com/Flm2gDK5Gh