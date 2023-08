米MLSマイアミに加入したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが19日、リーグ杯決勝・ナッシュビルSC戦に先発出場し、前半23分に先制点を決めた。これで7戦連発となった。

メッシはペナルティーアーク右手前でボールを持つと、相手が密集する位置から左足を一閃(せん)。ゴール中央に突き刺した。

7月21日の同クルス・アスル(メキシコ)戦で新天地デビューしてから、ここまで6戦連続での計9得点をマークしていたメッシ。背番号10が加入から10ゴール目を決め、ファンを魅了している。

密集地帯を切り裂くスーパーゴール!

Out of this WORLD. 💫



Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc