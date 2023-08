◆米大リーグ エンゼルス―レイズ(18日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

大谷翔平投手が所属するエンゼルスが奇跡的な“三重殺”で危機を脱した。

6―6の同点で迎えた9回、エンゼルスは守護神エステベスを送ったが、いきなり連打で無死一、三塁の大ピンチを招く。

ここでラミレスに前進守備を敷いた遊撃前にゴロを打たせた。遊撃手レンヒーフォは三塁走者を目でけん制しつつ、二塁へ送球。そして一塁へ転送されて併殺が完成すると、一塁へ送球される間に本塁に突入した三塁走者も、この日ドラフト指名から40日後に異例のメジャーデビューを果たした一塁手・シャヌエルの正確な送球の前に憤死となった。レイズは本塁タッチアウトの判定にチャレンジしたが、判定は覆らず。エンゼルスのトリプルプレーは1997年7月5日のマリナーズ戦以来、26年ぶりだった。

【動画】エンゼルス、奇跡の“トリプルプレー”!!!

Angels in the INFIELD.



IT'S A TRIPLE PLAY!



(MLB X @CapitalOne) pic.twitter.com/VuVB9RujHo