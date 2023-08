◆米大リーグ エンゼルス―レイズ(18日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

エンゼルスの大谷翔平投手が「2番・指名打者」で出場。2戦連発となる43号グランドスラムを放った。メジャー通算2本目の満弾で、勝ち越し点をもたらした。

1―1の同点で迎えた2回2死満塁、1ボールからレイズの先発ラミレスの高めに浮いたカットボールを強振。バットの芯よりわずかに根元よりで捉えたようにも見えたが、力で右翼席ポール際へ運んだ。打球速度102・1マイル(約164キロ)、飛距離は389フィート(約119メートル)の一発は、22年5月9日のレイズ戦以来メジャー2本目の満塁弾。日米通じても2本目となった。

初回の第1打席でも一塁手を強襲する痛烈な内野安打を放ち、その後、ムスタカスの左中間二塁打で同点のホームを踏んだ。2打席で早くも2戦連続マルチを達成している。

【動画】「スゴーイ!」米実況も興奮!大谷翔平の43号グランドスラム

