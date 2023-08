◆米大リーグ ヤンキース―レッドソックス(18日・ニューヨーク=ヤンキー・スタジアム)

レッドソックスの吉田正尚外野手が「4番・左翼」で出場。1回の第1打席に右越えの13号3ランを放った。

初回、レッドソックスは相手先発右腕・ブリトーの立ち上がりを攻め、3連打で1点を先取し、なおも無死一、二塁で吉田が打席へ。1ボールからの2球目、甘く入ったチェンジアップを捉え、右翼席へたたき込む3ランを放った。7月25日のブレーブス戦以来、出場19試合ぶりの一発。レッドソックスにとって最大のライバルとされるヤンキース戦では出場6試合目で初のアーチとなった。

この試合前まで8月は打率2割7分1厘、0本塁打、3打点とやや成績を落としていたが、前日のナショナルズ戦でもマルチ安打をマークしたのに続き、復調気配を漂わせている。

【動画】マッチョマーン!吉田正尚、右翼スタンドにたたきこむ13号3ラン

Early fireworks by the Macho Man put the @RedSox up by 4. ☄️ pic.twitter.com/Fww6iUWKOC