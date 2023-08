イングランド1部リバプールは18日、ドイツ1部シュツットガルトの日本代表MF遠藤航を完全移籍で獲得したと発表した。現地複数メディアによると契約は4年。背番号は湘南、シュツットガルトでもつけた「3」に決まった。

リバプールの公式X(旧ツイッター)は同日、ユルゲン・クロップ監督と遠藤が対面した場面の様子を動画でアップ。その様子が反響を呼んでいる。

クロップ監督は笑顔で3度、拍手をして遠藤に近づき、歓迎のハグ。「初めまして。調子はどう?」と話しかけ、「君のハート、足、能力、サッカー頭脳、情熱。我々は君を本当に必要としている」と説明すると、遠藤はうなずく。そして、「我々は本当に良いチームだ。本当によく働くが…すごく攻撃的なんだ」と大笑いし、ジョークを交えて歓迎した。

この映像を見たファンのネット上での反応は「クロップ監督からの熱い期待が凄い」「遠藤のことを信頼してるんだなと感じる」「クロップ監督と遠藤航が握手してんのマジ鳥肌」「クロップの言葉に目を輝かせながら頷(うなず)いてるのサッカー少年の顔なのよ…感動」などの声が上がっている。

【動画あり】「マジ鳥肌」な遠藤とクロップ監督の握手&ハグシーン

Meeting the boss for the first time 🤗 pic.twitter.com/DCRa4oazdb