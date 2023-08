イングランド・プレミアリーグ優勝19度の名門リバプールは18日、ドイツ1部・シュツットガルトの日本代表MF遠藤航(30)を完全移籍で獲得したと発表した。背番号は湘南、シュツットガルトでも着けた3で契約期間は3年。移籍金は約30億円(約1600万ポンド)とみられる。日本人選手の指導歴もあり、リバプールを欧州CLやリーグ制覇に導いてきた名将ユルゲン・クロップ監督(56)は「ピッチの上ではリアル・モンスター」と遠藤を表現し、大きな期待を寄せた。

リバプール・遠藤が誕生した。伝統の赤いシャツに刻まれた背番号は3。昨季までブラジル代表MFファビーニョが背負い、遠藤が好む番号が与えられた。遠藤はクラブを通じ「プレミアリーグで、そして世界最大のクラブの一つでプレーすることはいつも夢だった。夢が叶(かな)ったんだ」とコメントし、興奮を隠さなかった。

ドルトムントで日本代表MF香川真司と2季連続のブンデスリーガV、リバプールで同MF南野拓実とプレミアリーグ&欧州CL制覇を果たしたドイツ人のクロップ監督は、発表直後の18日午後に会見。「ブンデスリーガはしっかり見ている。遠藤がシュツットガルトに入った時から知っている。本当にいい選手。獲得できて本当にハッピーだ」と話した。「(身長)178センチだがジャンプ力があって空中戦も強い。賢く、戦術理解度が高く、プレスが速い。意欲も高くてうちが欲しかった選手だ」と、中盤の守備に問題を抱えるチームにドイツの“デュエル王”を迎え入れたことを喜んだ。

さらに、指揮官は「彼はピッチの上ではリアル・モンスター。ボールを常に奪い返す」と絶賛。遠藤も「守備面でこのクラブを助けることができると思いますし、中盤で良い組織を作ることができると思います。それが私の仕事」と語った。19日のボーンマス戦(ホーム)はベンチ入り濃厚で、デビューする可能性も出てきた。

一方で21歳のエクアドル代表MFカイセドの獲得に失敗し、30歳の遠藤獲得にはサポーターから懐疑的な声もある。しかし、クロップ監督は「彼は晩成型」と表現。29歳でリバプールに加入し、昨季まで8年間活躍した元イングランド代表MFミルナー(37=現ブライトン)を引き合いに「過去数年の成功は、ミルナーがいなければ成し遂げられなかった。役割は違うが、航も同じようなことができる」と期待した。30歳でのプレミア初挑戦は日本人最年長。湘南、浦和、ベルギー、ドイツと一歩一歩階段を上ってきた男が、いよいよ世界最高峰の舞台に挑む。

◆遠藤 航(えんどう・わたる)1993年2月9日、横浜市生まれ。30歳。湘南ユースを経て2011年トップ昇格。16年に浦和へ移籍。18年7月、ベルギー1部シントトロイデン入団。19年8月にシュツットガルトに期限付き移籍し、20年4月から完全移籍。16年リオ五輪で主将を務め、21年東京五輪にはオーバーエージで出場。15年日本代表デビュー。国際Aマッチ50試合2得点。178センチ、76キロ。右利き。

次ページにクロップ監督と初対面のシーン

Meeting the boss for the first time 🤗 pic.twitter.com/DCRa4oazdb