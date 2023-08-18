◆第５９回札幌記念・Ｇ２（８月２０日、札幌競馬場・芝２０００メートル）
Ｇ１馬３頭を筆頭に、豪華メンバーが顔をそろえた第５９回札幌記念の枠順が８月１８日、決定した。１９９７、９８年のエアグルーヴ以来の連覇を狙うジャックドール（牡５歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）は３枠５番。ＪＲＡ同一重賞最多勝記録に並ぶ９勝目を狙う武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで快挙を目指す。２１年日本ダービー馬のシャフリヤール（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）は３枠４番。昨年の香港ヴァーズを制したウインマリリン（牝６歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー）は２枠２番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ソーヴァリアント 牡５ ５８ クリストフ・ルメール
（２）ウインマリリン 牝６ ５６ 松岡 正海
（３）ウインマイティー 牝６ ５６ 和田 竜二
（４）シャフリヤール 牡５ ５８ 横山 武史
（５）ジャックドール 牡５ ５８ 武 豊
（６）ダノンベルーガ 牡４ ５８ ジョアン・モレイラ
（７）ヤマニンサルバム 牡４ ５８ 吉田 隼人
（８）マテンロウレオ 牡４ ５８ 横山 典弘
（９）アフリカンゴールド セン８ ５８ 国分 恭介
（１０）トップナイフ 牡３ ５５ 横山 和生
（１１）ラーグルフ 牡４ ５８ 戸崎 圭太
（１２）ヒシイグアス 牡７ ５８ 浜中 俊
（１３）プログノーシス 牡５ ５８ 川田 将雅
（１４）イズジョーノキセキ 牝６ ５６ 岩田 康誠
（１５）ユニコーンライオン 牡７ ５８ 国分 優作