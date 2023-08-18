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【北九州記念】ソダシの全妹ママコチャは５枠９番、逃げたいモズメイメイは大外１８番　枠順決定

スポーツ報知
ママコチャ

◆第５８回北九州記念・Ｇ３（８月２０日、小倉競馬場・芝１２００メートル、ハンデ、サマースプリントシリーズ第４戦）

　第５８回北九州記念の枠順が１８日、決定した。ソダシの全妹で、前走の安土城Ｓ・リステッドでオープン初Ｖを決めたママコチャ（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は５枠９番から重賞初Ｖを狙う。逃げて重賞２勝しているモズメイメイ（牝３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父リアルインパクト）は大外８枠１８番に決定した。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　ストーンリッジ　　　　牡６　坂井　瑠星　５５

（２）　ボンボヤージ　　　　　牝６　川須　栄彦　５４

（３）　スティクス　　　　　　牝５　幸　英明　５２

（４）　サンキューユウガ　　　牡７　西村　淳也　５５

（５）　エナジーグラン　　　　牡４　亀田　温心　５５

（６）　リプレーザ　　　　　　牡５　藤懸　貴志　５５

（７）　クリノマジン　　　　　牡４　田口　貫太　５５

（８）　レジェーロ　　　　　　牝６　岩田　望来　５３

（９）　ママコチャ　　　　　　牝４　鮫島　克駿　５５・５

（１０）　ロードベイリーフ　　　牡６　Ｍデムーロ　５５

（１１）　トゥラヴェスーラ　　　牡８　藤岡　康太　５８

（１２）　テイエムスパーダ　　　牝４　今村　聖奈　５５

（１３）　デュガ　　　　　　　　牡４　菅原　明良　５５

（１４）　ロンドンプラン　　　　牡３　松山　弘平　５５

（１５）　ジャスパークローネ　　　牡４　団野　大成　５７

（１６）　スマートリアン　　　　牝６　柴田　善臣　５５

（１７）　シゲルピンクルビー　　牝５　高倉　稜　５５

（１８）　モズメイメイ　　　　　牝３　松若　風馬　５４

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