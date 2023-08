◆米大リーグ レンジャーズ―エンゼルス(16日・アーリントン=グローブライフ・フィールド)

エンゼルスの大谷翔平投手が16日(日本時間17日)の敵地・レンジャーズ戦に「2番・DH」でスタメン出場し、初回1死の第1打席でバックスクリーン左に3試合ぶりの今季42号ソロを放った。

カウント1ボールから、右腕グレイが投じたボール球の高め154キロを強振。のけぞるようにフルスイングした反動でヘルメットが脱げるほどだったが、打球は失速せずに中越えへ消えた。

大谷はヘルメットが脱げた状態のまま、黒髪をなびかせダイヤモンドを一周。ベンチでは、その頭に兜をかぶせられ、笑顔を見せた。

差し込まれたように映ったスイングながら驚異的なパワーで133メートルの飛距離を生み、ネット上では「詰まってたよな…」「なんであれがホームラン」など、ファンからも驚きの声が挙がっていた。

大谷は13日の敵地・アストロズ戦で9試合、37打席ぶりの41号ソロをマーク。6月は15本塁打、7月は9本塁打を放ち、2か月連続MVPに輝く活躍を見せたが、8月はこれで3本目のアーチとなった。

【動画】ショータイム!大谷翔平、エンゼルス先制の豪快な42号

No helmet?



Well, the Sho must go on! pic.twitter.com/8rjaNnYJIC