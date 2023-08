◆米大リーグ メッツ―ブレーブス(13日・ニューヨーク=シティ・フィールド)

ブレーブスのマット・オルソン内野手は13日(日本時間14日)、敵地のメッツ戦に「4番・一塁」でスタメン出場。4―7と3点ビハインドの8回1死二塁で右翼へ43号2ランを放った。

エンゼルスの大谷がアストロズとのデーゲームで41号ソロをマークし、1本差に迫られたが、再び差を2本に広げた。この日、オルソンはメッツ先発の千賀との対戦では四球、空振り三振、左前打だった。リーグは違うが、大谷とオルソンのメジャー最多本塁打の争いも激しくなってきた。

