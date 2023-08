◆米大リーグ メッツ―ブレーブス(12日・ニューヨーク=シティ・フィールド)

ブレーブスのマット・オルソン内野手(29)が41号本塁打を放ち、ホームランダービーで並んでいたエンゼルス・大谷翔平(29)を抜いて単独トップに立った。

オルソンは12日(日本時間13日)、敵地・メッツ戦に「4番・一塁」でスタメン出場。5点リードの6回1死一、二塁で迎えた第3打席に、変化球をすくい上げた打球は30度の角度で上がり、センター深くに飛び込んだ。422フィート(約129メートル)の飛距離で、今季41号の3ランとなった。

【動画】大谷翔平を抜いた!オルソンの41号3ラン → → →

41!



Matt Olson has more home runs than anyone else in baseball. pic.twitter.com/OIn7402ifp